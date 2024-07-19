Доллар или евро: для какой валюты НБУ повысил официальный курс: для какой валюты

Официальный курс евро 19 июля пересек психологическую отметку в более 45 гривен, тогда как доллар держится в пределах 42 гривен. Однако, с понедельника европейская валюта несколько подешевеет, а вот доллар наоборот прибавит в цене.

Официальный курс 19 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,42 гривны за доллар. Стоимость доллара уменьшилась на 4 копейки против 18 июля.

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По евро, то на сегодня его цена составляла 45,26 гривны, что на 8 копеек меньше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 22 июля:

доллар – 41,49 гривны,

евро – 45,18 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 19 июля курс доллара таков:

В банках покупка составляет 41,30 гривны , а продажа – 41,85 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,55 гривны , а продажа – 42,05 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,80 гривны, а продажа – 41,95 гривны.

Ситуация на валютном рынке

Согласно данным НБУ, последнее время на валютном рынке наблюдается дефицит, вызванный правительственными расходами, уменьшением доходов от аграрного экспорта и валютной либерализацией, проведенной в мае.

В НБУ отметили, что сейчас есть все условия для стабильности валютного рынка, поскольку вскоре начнется поступление валюты от продажи нового урожая. Кроме того, в этом месяце НБУ ожидает первый в этом году транш помощи от США в размере 3,9 миллиарда долларов.