В то же время и на том же месте: официальный курс доллара за сутки не сдвинулся в цене
Стоимость доллара от НБУ остается на том же месте, что и вчера. А вот евро продолжает карабкаться вверх по ценовой лестнице.
Официальный курс 22 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 22 ноября составлял 36,04 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с прошедшими сутками.
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Что касается евро, то курс европейской валюты начал расти – до 39,46 гривны. Стоимость немного выросла – на 7 копеек в сутки.
Каким будет официальный курс доллара и евро 23 ноября:
- Доллар – 36,06 гривны,
- Евро – 39,33 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 22 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,8 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,5 гривны, а продажа – 37,89 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,67 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
Что будет с курсом на следующую неделю
В комментарии 24 Каналу банкирша Анны Золотько спрогнозировала, что эта неделя будет оживленной для спроса, особенно накануне "черной пятницы".
Распродажи и подготовка к ним могут предотвращать гривневую ликвидность населения от валютного рынка. Учитывая, что разрыв между безналичным и наличным курсами остается достаточно значительным, возможно умеренное укрепление гривни в наличном сегменте.
Что касается курса, то на следующей неделе доллар может быть на уровне 37,4 – 37,9 гривны. Кстати говоря, за последние 7 дней наличный курс покупки долларов США удерживался в узком коридоре 37,7 – 37,75 гривны за доллар.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.