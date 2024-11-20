НБУ готовится опустить валюты: какими будут цены

Официальный курс доллара несущественно подешевел, а курс евро наоборот вырос до 10 копеек. На завтра НБУ планирует обе валюты опустить в цене.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,33 гривны. То есть цена валюты упала на 4 копейки против 19 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,69 гривны. То есть, цена выросла на 6 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 21 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,25 гривны,

евро – 43,56 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,56 гривны, продажа – по 41,60 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,20 гривны, продажа – 41,77 гривны.

Какая будет цена на доллар

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в Украине стартовал скидочно-праздничный период. Он должен на наличном рынке уравновесить покупателей и продавцов. Кроме того, в этот период показатели валют могут подстраиваться под активность граждан.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курс доллара на этой неделе может находиться в следующих пределах: на межбанке – на уровне 41,2 – 41,7 гривны, а на наличном рынке – от 41,2 гривны до 41,8 гривны за доллар.

Обратите внимание! В Украине действует режим управляемой гибкости на рынке. НБУ реагирует на любые угрожающие тенденции.