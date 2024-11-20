Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,33 гривні. Тобто ціна валюти впала на 4 копійки проти 19 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,69 гривні. Тобто, ціна виросла на 6 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 21 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,25 гривні,

євро – 43,56 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,56 гривні, продаж – по 41,60 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,20 гривні, продаж – 41,77 гривні.

Яка буде ціна на долар

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в Україні стартував знижко-святковий період. Він має на готівковому ринку врівноважити покупців та продавців. Крім того, в цей період показники валют можуть підлаштовуватися під активність громадян.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курс долара цього тижня може перебувати у таких межах: на міжбанку – на рівні 41,2 – 41,7 гривні, а на готівковому ринку – від 41,2 гривні до 41,8 гривні за долар.

Зверніть увагу! В Україні діє режим керованої гнучкості на ринку. НБУ реагує на будь-які загрозливі тенденції.