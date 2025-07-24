Официальный евро снова пересек отметку в 49 гривен

Официальный курс доллара остался без изменений за последние сутки. Зато официальный евро вырос более чем на 10 копеек. Таким образом, европейская валюта достигнет почти 49 гривен.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты не изменилась против 23 июля. Официальный курс евро составляет 48,98 гривны, то есть цена выросла на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 25 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,77 гривны;

евро – 49,10 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 24 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,55 гривны, продажа – по 41,89 гривны.

Чего ждать от курса валют в августе?

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в августе официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,80 – 42,20 гривны. По евро, то курс будет на уровне 48,50 – 50 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Благодаря действиям Нацбанка, общей экономической ситуации в стране можно рассчитывать на в меру стабильный курс доллара.

Зато курс евро трудно спрогнозировать, ведь возможны нюансы, связанные с мировой конъюнктурой стоимости пары доллара и евро.

Обратите внимание! Соотношение валют прогнозируется в промежутке 1 евро = от 1,1 до 1,2 доллара.