Официальные курсы валют колеблются: какая валюта выросла, а какая упала

НБУ поднял курс доллара на несколько копеек, а курс евро опустил в цене. На начало рабочей недели ожидается, что ситуация изменится, ведь официальный доллар подешевеет, а официальное евро вырастет.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,86 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 17 июля. Официальный курс евро составляет 48,45 гривны, то есть цена упала на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Доллар должен быть по 22, а гривна недооценена на 47,5%, – The Economist

По состоянию на 21 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,75 гривны;

евро – 48,60 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 18 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,32 гривны, продажа – по 41,86 гривны.

Какой курс валют ожидается в предпоследнюю неделю июля?

Несмотря на рост евро более 50% украинцев держат сбережения в долларе, рассказывает банкир Тарас Лесовой. Он в комментарии 24 Канала добавляет, зато в евро этот процент среди всех инвестиционных инструментов наименьший.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Ситуация в мире является достаточно динамичной, непредсказуемой, но не стоит ожидать от доллара отчаянного падения с курсового "небоскреба".

На основе этого, говорит банкир, до конца июля курс доллара не пересечет отметки в 42 гривны, а диапазон колебания цены будет оставаться в пределах мая – июня.

Заметьте! С 21 июля по 27 июля на наличном рынке доллар будет на уровне 41,6 – 42,2 гривны за валюту.