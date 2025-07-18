Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,86 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 17 липня. Офіційний курс євро складає 48,45 гривні, тобто ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 21 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,75 гривні;
- євро – 48,60 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 18 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 42 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,79 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,32 гривні, продаж – по 41,86 гривні.
Який курс валют очікується в передостанній тиждень липня?
Попри ріст євро понад 50% українців тримають заощадження в долара, розповідає банкір Тарас Лєсовий. Він у коментарі 24 Каналу додає, натомість в євро цей відсоток поміж усіх інвестиційних інструментів найменший.
Ситуація в світі є досить динамічною, непередбачуваною, але не варто очікувати від долара відчайдушного падіння з курсового "хмарочоса".
На основі цього, каже банкір, до кінця липня курс долара не перетне позначки у 42 гривні, а діапазон коливання ціни залишатиметься в межах травня – червня.
Зауважте! З 21 липня по 27 липня на готівковому ринку долар буде на рівні 41,6 – 42,2 гривні за валюту.