Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,86 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 17 липня. Офіційний курс євро складає 48,45 гривні, тобто ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 21 липня курс валют буде такий:

долар – 41,75 гривні;

євро – 48,60 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 18 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,79 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,32 гривні, продаж – по 41,86 гривні.

Який курс валют очікується в передостанній тиждень липня?

Попри ріст євро понад 50% українців тримають заощадження в долара, розповідає банкір Тарас Лєсовий. Він у коментарі 24 Каналу додає, натомість в євро цей відсоток поміж усіх інвестиційних інструментів найменший.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Ситуація в світі є досить динамічною, непередбачуваною, але не варто очікувати від долара відчайдушного падіння з курсового "хмарочоса".

На основі цього, каже банкір, до кінця липня курс долара не перетне позначки у 42 гривні, а діапазон коливання ціни залишатиметься в межах травня – червня.

Зауважте! З 21 липня по 27 липня на готівковому ринку долар буде на рівні 41,6 – 42,2 гривні за валюту.