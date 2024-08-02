Доллар сделал рывок: официальный курс валют сегодня: официальный курс валют сегодня
В течение суток НБУ повысил курс доллара на 13 копеек, но оставил евро без изменений. Это заметный рывок после недельной стабильности.
Официальный курс 2 августа
По данным НБУ официальный курс доллара находится на уровне 41,13 гривны за доллар. То есть цена выросла на 13 копеек.
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Официальный курс евро снова снизился до 44,40 гривны за евро. Соответственно, стоимость этой валюты не изменилась.
Курс доллара на наличном рынке
- В банках: покупка составляет 41,42 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,42 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
Что будет с курсом на следующей неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что валюта будет колебаться на новых, "подвинутых" вверх рубежах – 40,7 – 41,7 гривны за доллар, но принятые регулятором своевременные меры по сдерживанию/утолению спроса могут продолжиться.
Еще один интересный момент: опосредованно на успокоение ситуации на рынке повлияло решение о реструктуризации государственного долга: собственно речь идет о чисто психологическом эффекте от такого решения, ведь неуверенность в этом вопросе и "испуг" относительно неистового роста курсов из-за возможного дефолта заставляли покупателей действовать более активно, что на время разбалансировало показатели спроса и предложения.
Он пояснил, что стабилизационные меры, которые внедряет НБУ, соответствуют принципам режима "управляемой гибкости". Кроме того, ожидается, что на рынке будут наблюдаться колебательные тенденции, с периодами как повышения, так и снижения курса.