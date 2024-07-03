Новая стоимость официального доллара: Нацбанк обновил курсы валют

Доллар от НБУ вырос до уровня в более 40,70 гривны – это впервые за всю историю Украины. В то же время курс евро также тяготеет к новому ценовому показателю.

Официальный курс 3 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,74 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 10 копеек против 2 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,69 гривны, что на 1 копейку больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 4 июля:

доллар – 40,75 гривны,

евро – 43,84 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 3 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41 гривна.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,30 гривны , а продажа – 41,10 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,92 гривны, а продажа – 41 гривна.

Будет ли доллар свыше 41 гривны в июле

Как еще раньше сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в июле ожидается продолжение тренда "курсовой вялости", который начался после апреля и мая.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В начале июля курс на межбанке может быть в таких валютных коридорах: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро.

В то же время на наличном рынке, говорит банкир, стоимость валют не сильно будет отличаться:

Доллар: 40 – 41,2 гривны,

40 – 41,2 гривны, Евро: 43 – 46 гривен за евро.

Лесовой замечает, что июль будет довольно прогнозируемым, а частые курсовые изменения не должны удивить.

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