Правительство планирует увеличить финансирование органов прокуратуры и судебной власти в следующем году. Больше всего вырастут расходы именно на прокуратуру.

Как возрастет финансирование Офиса генпрокурора?

В 2026 году на Офис Генерального прокурора предусмотрено финансирование в размере 18,23 миллиарда гривен, отмечается в документе по расходам и кредитам в 2024 – 2026 годах, что получить в распоряжение журналисты 24 Канала.

Эти средства направят для обеспечения прокурорской деятельности, а также на подготовку и повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры.

По сравнению с расходами, предусмотренными на 2025 год, рост существенный:

Сумма расходов на Офис генпрокурора увеличится на 1,60 миллиарда гривен.

Это самый большой рост по сравнению с судебными органами власти.

Для сравнения: объем общего фонда Конституционного Суда Украины на 2026 год вырастет всего лишь на 120 миллионов гривен – до 344 642 миллионов гривен.

Важно! Заработные платы работников оплачиваются из общего фонда ведомств. Поэтому рост суммы общего фонда может свидетельствовать о повышении заработных плат сотрудников или же увеличение их количества.

Что известно об Офисе Генерального прокурора?

Офис Генерального прокурора Украины – это центральный орган прокуратуры, который координирует деятельность всех уровней прокуратуры и осуществляет надзор за соблюдением законов органами власти. К его основным задачам относятся поддержание публичного обвинения в суде, организация и руководство досудебным расследованием, представительство интересов государства в суде в отдельных случаях, защита прав и свобод граждан, а также управление объектами государственной собственности, относящихся к его сфере.

Как увеличится финансирование других ведомств в 2026 году?