Как возрастет финансирование САП?

Согласно документу по кредитованию и расходов в 2024-2026 году, который получили журналисты 24 Канала, правительство увеличит финансирование САП в 2026 году по сравнению с 2025-м.

На обеспечение работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры предусматривается 368 866 тысяч гривен в общем фонде бюджета.

Стоит добавить, что в 2025 году расходы на САП из общего фонда составили 335 985 гривен. Таким образом, в 2026 году сумма увеличится на 32,88 тысячи гривен.

Если сравнивать с другими антикоррупционными ведомствами, то рост кажется незначительным:

расходы на НАБУ в 2026-м вырастут на 370 тысяч гривен;

расходы на ГБР – вообще на 900 тысяч гривен.

Что известно о САП? САП – это специализированный орган прокуратуры Украины, создан в 2015 году, предназначен для поддержки государственного обвинения по делам коррупции среди чиновников, надзора за соблюдением законов при расследованиях НАБУ, а также представительства интересов граждан или государства в судах по делу признания необоснованных активов и их конфискации.

Финансирование других ведомств в 2026 году: что известно?