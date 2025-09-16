Як зросте фінансування САП?

Згідно з документом щодо кредитування та видатків у 2024-2026 році, який отримали журналісти 24 Каналу, уряд збільшить фінансування САП у 2026 році порівняно з 2025-м.

На забезпечення роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передбачається 368 866 тисяч гривень у загальному фонду бюджету.

Варто додати, що у 2025 році видатки загального фонду САП склали 335 985 гривень. Таким чином, у 2026 році сума збільшиться на 32,88 тисячі гривень.

Якщо порівнювати з іншими антикорупційними відомствами, то зростання видається незначним:

видатки на НАБУ у 2026-му зростуть на 370 тисяч гривень;

видатки на ДБР – взагалі на 900 тисяч гривень.

Що відомо про САП? САП – це спеціалізований орган прокуратури України, створений в 2015 році, призначений для підтримки державного обвинувачення у справах корупції серед високопосадовців, нагляду за дотриманням законів під час розслідувань НАБУ, а також представництва інтересів громадян чи держави в судах у справі визнання необґрунтованих активів і їх конфіскації.

Фінансування інших відомств у 2026 році: що відомо?