Как возрастет финансирование Офиса генпрокурора?
В 2026 году на Офис Генерального прокурора предусмотрено финансирование в размере 18,23 миллиарда гривен, отмечается в документе по расходам и кредитам в 2024 – 2026 годах, что получить в распоряжение журналисты 24 Канала.
Эти средства направят для обеспечения прокурорской деятельности, а также на подготовку и повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры.
По сравнению с расходами, предусмотренными на 2025 год, рост существенный:
- Сумма расходов на Офис генпрокурора увеличится на 1,60 миллиарда гривен.
- Это самый большой рост по сравнению с судебными органами власти.
Для сравнения: объем общего фонда Конституционного Суда Украины на 2026 год вырастет всего лишь на 120 миллионов гривен – до 344 642 миллионов гривен.
Важно! Заработные платы работников оплачиваются из общего фонда ведомств. Поэтому рост суммы общего фонда может свидетельствовать о повышении заработных плат сотрудников или же увеличение их количества.
Что известно об Офисе Генерального прокурора?
Офис Генерального прокурора Украины – это центральный орган прокуратуры, который координирует деятельность всех уровней прокуратуры и осуществляет надзор за соблюдением законов органами власти. К его основным задачам относятся поддержание публичного обвинения в суде, организация и руководство досудебным расследованием, представительство интересов государства в суде в отдельных случаях, защита прав и свобод граждан, а также управление объектами государственной собственности, относящихся к его сфере.
Как увеличится финансирование других ведомств в 2026 году?
В 2026 году правительство планирует значительно увеличить финансирование Национального антикоррупционного бюро Украины. Согласно проекту бюджета, на деятельность НАБУ предусмотрено 2,54 миллиарда гривен общего фонда по сравнению с 2,17 миллиардами в 2025 году. Таким образом, расходы ведомства вырастут на 370 миллионов гривен.
На финансирование деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2026 году предусмотрено 368,866 миллиона гривен общего фонда бюджета. Для сравнения, в 2025 году эти расходы составляли 335,985 миллиона гривен, поэтому в следующем году сумма вырастет на 32,881 тысячи гривен.
Но больше всего профинансируют Государственное бюро расследований. Общий фонд на ГБР в 2026 году составит 4,71 миллиарда гривен, что на 900 миллионов больше, чем в прошлом году.