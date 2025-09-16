Как возрастет финансирование Офиса генпрокурора?

В 2026 году на Офис Генерального прокурора предусмотрено финансирование в размере 18,23 миллиарда гривен, отмечается в документе по расходам и кредитам в 2024 – 2026 годах, что получить в распоряжение журналисты 24 Канала.

Эти средства направят для обеспечения прокурорской деятельности, а также на подготовку и повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры.

По сравнению с расходами, предусмотренными на 2025 год, рост существенный:

  • Сумма расходов на Офис генпрокурора увеличится на 1,60 миллиарда гривен.
  • Это самый большой рост по сравнению с судебными органами власти.

Для сравнения: объем общего фонда Конституционного Суда Украины на 2026 год вырастет всего лишь на 120 миллионов гривен – до 344 642 миллионов гривен.

Важно! Заработные платы работников оплачиваются из общего фонда ведомств. Поэтому рост суммы общего фонда может свидетельствовать о повышении заработных плат сотрудников или же увеличение их количества.

Что известно об Офисе Генерального прокурора?


Офис Генерального прокурора Украины – это центральный орган прокуратуры, который координирует деятельность всех уровней прокуратуры и осуществляет надзор за соблюдением законов органами власти. К его основным задачам относятся поддержание публичного обвинения в суде, организация и руководство досудебным расследованием, представительство интересов государства в суде в отдельных случаях, защита прав и свобод граждан, а также управление объектами государственной собственности, относящихся к его сфере.

Как увеличится финансирование других ведомств в 2026 году?

  • В 2026 году правительство планирует значительно увеличить финансирование Национального антикоррупционного бюро Украины. Согласно проекту бюджета, на деятельность НАБУ предусмотрено 2,54 миллиарда гривен общего фонда по сравнению с 2,17 миллиардами в 2025 году. Таким образом, расходы ведомства вырастут на 370 миллионов гривен.

  • На финансирование деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2026 году предусмотрено 368,866 миллиона гривен общего фонда бюджета. Для сравнения, в 2025 году эти расходы составляли 335,985 миллиона гривен, поэтому в следующем году сумма вырастет на 32,881 тысячи гривен.

  • Но больше всего профинансируют Государственное бюро расследований. Общий фонд на ГБР в 2026 году составит 4,71 миллиарда гривен, что на 900 миллионов больше, чем в прошлом году.