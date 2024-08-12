Не выходя из дома: как оформить пенсию онлайн через "Дию"

Сегодня будущие пенсионеры могут подать заявления на получение пенсии онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать не выходя из дома благодаря цифровизации социальных услуг.

Как дистанционно оформить пенсию

Оформление пенсии онлайн может сэкономить время и деньги. Достаточно овладеть цифровым интерфейсом вебпортала ПФУ и воспользоваться приложением "Дія", передает 24 Канал.

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Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда нужно было использовать квалифицированную электронную подпись. Теперь пользователи имеют возможность войти также с помощью Дія.Підпису.

Такой способ оформления пенсии может стать спасительным для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за полномасштабного вторжения России в Украину, и достиг пенсионного возраста, находясь за границей.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, следуйте следующим шагам:

Войдите в свой личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Нажмите на кнопку "Вход" в правом верхнем углу и выберите опцию "Войти в систему" через "Дія.Підпис".

В новом окне нажмите "Получить код для входа".

Отсканируйте QR-код, что появится на экране, с помощью приложения "Дія" на вашем смартфоне.

Откройте приложение "Дія", активируйте сканирование QR-кода и наведите на QR-код на экране.

Подтвердите вход, нажав кнопку "Подтвердить".

Активируйте Дія.Підпис, передвинув соответствующую кнопку в крайнее правое положение.

Пройдите фотоидентификацию согласно инструкциям на телефоне, а затем нажмите "Далее".

Введите пятизначный код для наложения Дия.подписи;

Если все действия выполнены успешно, на вашем смартфоне появится сообщение о подтверждении авторизации, и вы автоматически войдете в личный кабинет на вебпортале ПФУ.

! При этом, перед началом процесса стоит заранее подготовить все необходимые документы и отсканировать их.

В личном кабинете:

Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Выберите вид пенсии, например, "Пенсия за выслугу лет".

Заполните анкету-опросник для "заполнения атрибутов обращения" и нажмите "Продолжить".

Добавьте скан-копии необходимых документов, нажав кнопку "Добавить файл", а затем "Сформировать заявление".

Подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав "Підписати та відправити до ПФУ".

Следить за статусом обработки вашего заявления можно в разделе "Мои обращения".