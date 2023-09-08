Правила предоставления субсидий: как получить льготы на коммуналку

Украинцы имеют право на денежную помощь от государства для оплаты коммунальных услуг. Некоторые граждане могут оформить не только выплаты, но и получить бесплатно дрова и уголь.

Кому предоставляют субсидию

Такая льгота предоставляется гражданам, чей платеж за коммуналку превышает предельно допустимый размер оплаты в отношении их дохода. Подать заявление на назначение субсидий могут как арендаторы, так и владельцы помещения.

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Как оформить субсидию

Раньше для оформления льгот, необходимо было обращаться в ПФУ, сельсовет или ЦНАП с физическим заявлением. Сейчас в этом нет необходимости, все можно сделать онлайн.

Какие документы нужны:

Заявление о получении субсидии. Форму можно заполнить через "Дию" или личный кабинет на сайте ПФУ.

Декларация о доходах.

Договор об аренде или документе, удостоверяющий право собственности на жилье.

О начислении субсидий можно узнать онлайн. Просто введите свой адрес и просмотрите решение.

Кто не сможет получить субсидию

Правительство определило список граждан, не имеющих права на получение льгот. Согласно последнему постановлению это:

семьи, у которых есть совершеннолетние трудоспособные лица, не работающие и не имеющие статуса безработного;

граждане, уплачивавшие ЕСВ в течение 3 месяцев;

лица, владеющие авто, которому менее 5 лет;

члены семьи, имеющие на счете не менее 100 тысяч гривен или за год до предоставления субсидии осуществляли финансовые операции в размере 50 тысяч гривен;

владельцы квартиры более 130 квадратных метров или частного дома с метражом более 230 квадратных метров.

Более того, если ревизия обнаружит, что у вас скрытый доход, вам мгновенно отменят выплаты.

Есть ли субсидия на дрова

Такая льгота предоставляется нуждающимся гражданам только 1 раз в год. При оформлении заявления вам необходимо указать об этой потребности.

Дрова предоставляются гражданам, которые используют это сырье для бытовых расходов, в частности, приготовления пищи или отопления.