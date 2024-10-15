Какие доходы принимаются во внимание при расчете субсидии

Чтобы уменьшить размер коммуналки, украинцы могут оформить субсидию. Однако, такая помощь предоставляется не всем, а только тем гражданам, которые соответствуют определенным критериям.

Какой доход нужно иметь при оформлении субсидии

Четко определенного предела дохода для оформления субсидии нет. Как объясняет Минсоцполитики, помощь предоставляется тем лицам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку, в частности, из-за недостаточного финансового обеспечения.

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При оформлении субсидии, во внимание принимают доход всех членов домохозяйства, задекларированных или зарегистрированных в жилом помещении. Однако в заявлении нужно указывать тех, кто фактически проживает в помещении.

Если на день обращения за назначением субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Какие оформляется субсидия

Для оформления субсидии нужно подать в ответственные органы специальное заявление, а также декларацию о доходах. В некоторых случаях нужно добавлять следующие документы: