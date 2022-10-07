Одни хотят, другие нет: что будет с ограничением цен на российскую нефть

Ограничение цен на нефть было планом Европейского союза усилить санкционное давление на Россию и лишить ее существенных нефтяных поступлений. Однако, как оказалось, не все в мире поддерживают ход событий. Что произошло, читайте в материале.

Главным препятствием стало то, что мировые производители нефти во главе с Саудовской Аравией решили резко сократить поставки. Таким образом, российская нефть станет еще ценнее.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Запад – за, Ближний Восток – против

Напоминаем, что ограничения цен на нефть должны окончательно одобрить уже совсем скоро. Согласно плану, комитет, включающий представителей Европейского Союза, G7 и тех, что согласны с предельными ценами, должен регулярно собираться, чтобы принимать решения о цене, по которой следует продавать российскую нефть, и о том, как цена бы изменялась в зависимости от рынка.

Тем не менее препятствие посредством сокращения поставок нефти снижает шансы и на то, что крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, согласятся на ограничение цен. Хуже всего, то что без их согласия, установление лимита по ценам имеет меньший эффект.

Как ограничение на цены "ударило бы" Россию

Для реализации такого плана США, Европе и их союзникам нужно было убедить Индию и Китай покупать российскую нефть только по согласованной цене. Но, эксперты говорят, что даже при наличии благосклонных партнеров ограничение может оказаться трудновыполнимым.

Ограничение по нефти призвано установить цену на российскую нефть ниже, чем она сегодня. По расчетам США,

По новым правилам, которые устанавливались сразу же после принятия ограничения по ценам:

компании, участвующие в транспортировке российской нефти, будут нести ответственность за обеспечение того, чтобы нефть продавалась по предельной цене. Нарушение правил означает столкновение с судебными исками;

Греция, Мальта и Кипр будут продолжать поставки российской нефти, но только с применением ценового ограничения.

Российская нефть попадет под эмбарго на большей части территории Европейского Союза 5 декабря, а нефтепродукты следуют за ней в феврале.

К теме В России заявили, что готовы поставлять газ в Европу по единственной уцелевшей нити "Северного потока-2"

Если с нефтью в России все еще хорошо, то с газом – катастрофа

Единственный российский рынок сбыта газа на сегодняшний день – это Китай. Однако страна уже и так перенасыщена.

Как рассказал 24 каналу Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" и эксперт по энергетике, добыча российского газа упадет на 40%, а при других обстоятельствах может и на все 60%;

Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" и эксперт по энергетике, добыча российского газа упадет на 40%, а при других обстоятельствах может и на все 60%; Цена на газ упала ниже 1700 долларов за 1000 кубометров газа;

Ранее Россия добывала 1 триллион кубометров газа в год, после коронавируса сократила процесс до 800 миллиардов кубометров в год. На сегодняшний день добыча сокращается почти вдвое;

Если в 9-м пакете санкции введут запрет на химические удобрения и реагенты, то таким образом Россия сможет добывать лишь 320-350 миллиардов кубометров газа.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.