Запрет польских фруктов и овощей: ответ Украины на зерновое эмбарго

Некоторые страны продлевают отказ от украинского зерна. Хотя ЕС и хочет получать сырье из Украины, Польша выступает категорически против.

Почему Украина против польских продуктов

Правительство готовит запрет на импорт польских фруктов и овощей. Это решение – ответ на эмбарго Польши на украинское зерно.

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Ранее Европейская комиссия разрешила импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины. Польша резко отреагировала на это заявление и ввела эмбарго у себя в стране. Замминистра Тарас Качка выразил свое возмущение этими действиями, сообщает 24 Канал.

Запрет, несмотря на решение ЕС, также продлили Венгрия и Словакия. Болгария и Румыния, в свою очередь, разрешили импорт украинского зерна.

Тарас Качка Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Эти произвольные запреты – это смешно. Думаю, Венгрия делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. Поэтому я считаю, что это очень дерзкое движение против нас обоих со стороны Будапешта.

Качка сообщил, что Украина будет жаловаться ВТО на действия Венгрии, Польши и Словакии. Замминистра уточнил, что действия этих стран незаконны.

Я думаю, весь мир должен видеть, как страны-члены ЕС относятся к торговым партнерам и самому ЕС, потому что это может повлиять на другие страны.

– подчеркнул Качка

Словакия продлила свои ограничения, Польша добавила в список муку и разнообразные корма, Венгрия полностью обновила запреты и ввела эмбарго, в частности, на украинское мясо.

Однако, как говорит Качка, не все из этих нововведений угрожают украинскому бюджету. К примеру, мясо в Венгрию импортируется в небольших объемах.