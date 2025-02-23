Одна из стран ЕС введет ограничения для украинских беженцев: кто может потерять выплаты

Одна из европейских стран готовится внедрить новые ограничения для украинцев, которые повлияют на социальные выплаты. К чему стоит подготовиться украинским беженцам, читайте дальше.

Кого хотят лишить выплат на детей

Дональд Туск, премьер-министр Польши, планирует изменить правила предоставления помощи на детей для мигрантов и беженцев, введя требование об обязательном трудоустройстве. Эта инициатива вызвала споры в правительстве Польши, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Читайте также: Часть украинцев получит выплату более 6 тысяч гривен зимой: кому поступят эти средства

До этого, мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил ограничить право на помощь только для тех, кто работает и платит налоги в Польше. Сейчас правительство работает над этой инициативой.

По результатам недавнего опроса United Surveys, большинство поляков (85,9%) поддерживают ограничение помощи на детей для иностранцев, в частности, требование трудоустройства для получения выплат. Только 8,4% респондентов высказались против таких изменений.

В то же время Михал Кобоско, член Европарламента, отметил об имеющихся трудностях для украинских детей, за которыми ухаживают бабушки или матери-одиночки, и отметил важности украинских мигрантов для польской экономики.

Какая сейчас действует программа поддержки для украинцев

Иностранцы, которые легально находятся в Польше, имеют право на ежемесячное пособие на ребенка в рамках программы "Семья 500+" в размере 800 злотых, что эквивалентно примерно 8 345 гривен. Это право распространяется не только на граждан Европейского Союза, но и на лиц из Украины, Беларуси, Вьетнама и России.

В 2024 году помощь получили около 509 000 детей-иностранцев, что на 70 000 меньше по сравнению с предыдущим годом. Согласно действующим правилам, иностранцы, которые имеют карточку "доступ к рынку труда", могут получать эти выплаты независимо от их статуса занятости. Однако эти условия могут быть изменены.