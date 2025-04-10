Основой бюджета российского квазигосударственного образования "ДНР" не являются доходы от собственной экономики. Россия предоставляет оккупированной территории Украины "бесплатные поступления" из собственного бюджета, чтобы удержать ее на плаву.

Самостоятельна ли "ДНР" экономически

Известно, что доходы бюджета оккупированной Донетчины составляют 233,6 миллиарда рублей, то есть около 2,7 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Вместе с тем, на налоги там приходится лишь треть, а именно 79 миллиардов рублей, это более 900 миллионов долларов.

У оккупированной Донетчины фактически нет самостоятельной экономики, а все заявления об экономических достижениях – фейк,

– объясняют в Центре.

Только на содержание администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина выделено более 2 миллиардов рублей, а это более 23 миллионов долларов.

Зато на капитальный ремонт систем водоснабжения, страдающих от постоянных аварий, средств не выделено.

Интересно! Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию на оккупированной Донетчине главари образования продолжают говорить о якобы восстановлении работы донецкого аэропорта или крупных промышленных предприятий. Таким образом, они пытаются задурить головы населению и выпросить очередной транш у Москвы.