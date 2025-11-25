На ВОТ просят у российского правительства 40 миллиардов рублей: чем грозит нехватка средств на Луганщине

На оккупированной Луганщине могут закрыться угольные шахты. Это произойдет при условии, если российское правительство не предоставит 40 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на их разработку.

Что известно об угольной промышленности на ВОТ?

Об этом предупредил крупнейший инвестор в угольную отрасль на захваченных территориях – ООО "Торговый дом "Донские угли"", сообщает 24 Канал со ссылкой на "The Moscow Times".

Представители компании отметили, что работают в убыток и не могут найти средства для расширения добычи в низко залегающих угольных пластах. В "Донских углях" подтвердили, что обращались к правительству относительно предоставления 40 миллиардов рублей из ФНБ по льготной ставке 3% годовых.

Как альтернативный вариант компания предложила правительству подключить ее к программе казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Она предусматривает предоставление средств региональным администрациям на проекты в сфере ЖКХ, ремонта автодорог, больниц и другой инфраструктуры на 15 лет под 3% годовых.

Обратите внимание! Решение о финансировании не приняли, а в случае закрытия шахт предложили оккупированной Луганской области закупать уголь в Кузбассе.

В то же время власти оккупированной Луганской области считают, что угольная добыча в регионе должна быть сохранена. В Минэнерго отметили, что продолжают анализ экономической целесообразности эксплуатации шахт в так называемой "ЛНР" из-за их "неудовлетворительного технического состояния".

Если будет принято решение о консервации шахт, работникам будет предложен перевод на другие предприятия угольной отрасли, а также переобучение на другие востребованные специальности с последующим трудоустройством,

– отметили в ведомстве.

В частности российские СМИ уже ранее писали о проблемах по кредитованию инвесторов в угольную промышленность региона. Об этом писало российское пропагандистское медиа "РБК.

Из-за недостатка финансирования эти компании не могут запустить инвестпроекты в арендованных угольных шахтах. Также они не имеют возможности и выплачивать заработную плату работникам.

Важно! Денег на консервацию шахт в бюджете на оккупированной Луганской области нет.

Что известно о ситуации с угольной промышленностью в России?