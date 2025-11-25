На ТОТ просять у російського уряду 40 мільярдів рублів: чим загрожує брак коштів на Луганщині

На окупованій Луганщині можуть закритися вугільні шахти. Це станеться за умови, якщо російський уряд не надасть 40 мільярдів рублів із Фонду національного добробуту на їх розробку.

Що відомо про вугільну промисловість на ТОТ?

Про це попередив найбільший інвестор у вугільну галузь на захоплених територіях – ТОВ "Торговий дім "Донські вугілля"", повідомляє 24 Канал з посиланням на "The Moscow Times".

Представники компанії зазначили, що працюють у збиток і не можуть знайти кошти для розширення видобутку в низько залягаючих вугільних пластах. У "Донських вугіллях" підтвердили, що зверталися до уряду щодо надання 40 мільярдів рублів із ФНБ за пільговою ставкою 3% річних.

Як альтернативний варіант компанія запропонувала уряду підключити її до програми казначейських інфраструктурних кредитів (КІК). Вона передбачає надання коштів регіональним адміністраціям на проєкти у сфері ЖКГ, ремонту автодоріг, лікарень та іншої інфраструктури на 15 років під 3% річних.

Зверніть увагу! Рішення щодо фінансування не прийняли, а в разі закриття шахт запропонували окупованій Луганській області закуповувати вугілля в Кузбасі.

Водночас влада окупованої Луганської області вважає, що вугільний видобуток у регіоні має бути збережений. У Міненерго зазначили, що продовжують аналіз економічної доцільності експлуатації шахт у так званій "ЛНР" через їхній "незадовільний технічний стан".

Якщо буде прийняте рішення про консервацію шахт, працівникам буде запропоновано переведення на інші підприємства вугільної галузі, а також перенавчання на інші затребувані спеціальності з подальшим працевлаштуванням,

– зазначили у відомстві.

Зокрема російські ЗМІ вже раніше писали про проблеми щодо кредитування інвесторів у вугільну промисловість регіону. Про це писало російське пропагандистське медіа "РБК.

Через нестачу фінансування ці компанії не можуть запустити інвестпроєкти в орендованих вугільних шахтах. Також вони не мають змоги та виплачувати заробітну плату працівникам.

Важливо! Грошей на консервацію шахт в бюджеті на окупованій Луганщині немає.

Що відомо про ситуацію з вугільною промисловістю у Росії?