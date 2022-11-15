На каких условиях может закончиться война в Украине – The Economist

Херсон был единственным областным центром, захваченным Россией с начала полномасштабного вторжения, и уже несколько дней херсонцы празднуют освобождение из оккупации. По мнению президента Зеленского, эта победа является переломным моментом в войне, который окончательно разрешил ее результат.

Украина не уступит территории

На саммите стран G20 президент Зеленский сказал, что Украина не будет уступать территорию ради компромисса с агрессором и подчеркнул, что для окончания войны Россия должна признать официальные территориальные границы Украины.

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Он предложил "Формулу мира", подчеркнув, что радиационная и ядерная безопасность должна стать аксиомой, и, в первую очередь, Россия должна покинуть Запорожскую АЭС. Также, независимо от того, когда война закончится, должна продолжаться "зерновая инициатива", которая гарантирует продовольственную стабильность в мире.

Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом и независимостью. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию,

– заявил президент на саммите G20 15 ноября

Каким окончание войны видит Запад

Наиболее четко Президент Байден определил свои цели в гостевой статье в New York Times в мае: 'демократическая, независимая, суверенная и преуспевающая Украина со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии". При этом, в частности, остался без внимания вопрос о границах Украины. Западные лидеры говорят, что это решает Украина.

Более ярые сторонники Украины на Западе считают, что со временем Украина станет сильнее, а Россия слабее. В заявлении от 11 октября лидеры группы промышленно развитых стран G7 предложили "полную поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах". Они требовали, чтобы Россия "совершенно и безоговорочно отошла" из всех захваченных земель. Среди прочего, они пообещали найти способы использования конфискованных российских активов для помощи в финансировании восстановления Украины.

Заявление G7 в основном является требованием полной капитуляции России, не являющейся правдоподобным дипломатическим результатом. Дипломатия по определению включает в себя давать и брать. Ожидание не должно быть еще одним Версальским договором,

– говорит Сэмюэль Чарап из американского аналитического центра Rand Corporation.

Он добавил, что Запад, Украина и Россия, утверждает он, должны начать разговор, хотя бы для того, чтобы заложить основу для более предметных переговоров в будущем, утверждая, что "борьба и разговор одновременно должны быть нормой".

Возвращение Крыма

Мало кто из западных лидеров подвергает сомнению стремление Украины вернуть территорию, потерянную после вторжения России в феврале. Многие поддержали бы попытки вернуть части Донбасса, захваченные в 2014 году. Но мнения больше расходятся, когда дело касается возобновления Крыма. Многие переживают, что перспектива потери полуострова может спровоцировать опасную эскалацию со стороны Путина.

Для некоторых в администрации Байдена война является вопросом принципа: территория никогда не должна быть захвачена силой, поэтому все российские достижения должны быть упразднены. Другие, сомневаясь в способности Украины отвоевать гораздо большее, считают, что время для дипломатии скоро наступит. Так или иначе, Америка не спешит излагать дипломатические позиции, которые могут вызвать разногласия в проукраинском лагере.

Гарантии безопасности

Еще одна актуальная проблема – природа будущих гарантий безопасности Запада для Украины. Они должны быть крепкими, учитывая, что Россия, вероятно, будет оставаться угрозой для Украины, пока Путин будет у власти, если не дольше. Несколько стран Центральной и Восточной Европы выступают за быстрое вступление Украины в НАТО на том основании, что обязательства альянса по взаимной обороне будут сдерживать Россию. Несмотря на всю свою ядерную угрозу, она пока воздерживается от открытых ударов по территории НАТО.

Однако администрация Байдена опасается распространить свой ядерный зонтик на страну, которая находится в состоянии латентного или фактического конфликта с Россией. Президент США пытается минимизировать риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за опасений, что это приведет к "Третьей мировой войне".

Поэтому внимание привлекается к временным или альтернативным договоренностям. В сентябре Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, и Андрей Ермак, руководитель штаба господина Зеленского, предложили "Киевский договор безопасности", который предлагал бы помощь в безопасности, кроме пакта о взаимной обороне. По образцу западной поддержки Израиля, о которой говорил Зеленский, Соглашение укрепит вооруженные силы Украины, фактически превратив текущую специальную поддержку в систематическое, долгосрочное обязательство.

Партнеры Украины обещают "многодесятилетние" инвестиции в оборонную промышленность страны, массовые поставки оружия, обучение, совместные учения и разведывательную поддержку. Договор не потребует ни согласия России, ни нейтралитета Украины. Это не препятствует членству в НАТО. При определенных обстоятельствах возможно военное вмешательство, чтобы помочь Украине. В случае нападения подписанты "используют все элементы своей национальной и коллективной власти и примут соответствующие меры, которые могут включать дипломатические, экономические и военные средства". Более широкая группа стран, включая азиатские союзники, усилит такую военную помощь санкциями против России, включая положение об "отмене" любых текущих санкций, которые могут быть отменены в рамках соглашения.

Даже это может быть слишком амбициозным для команды Байдена. Некоторые спрашивают, например, какие обязательства взяла бы на себя Украина, скажем, путем реформ для укрепления демократии или борьбы с коррупцией. Параллель с Израилем несовершенна. Кроме всего прочего, Израиль является ядерным государством.

Небо должно быть пределом

Каким бы ни был дипломатический шаблон, поведение агрессора доказало, что Западу нужно будет помочь Украине создать надлежащим образом интегрированную и многослойную систему противовоздушной обороны, сочетая истребители, батареи "земля-воздух" и вооружение с плеча. Не может обмениваться данными. Есть также опасения, что в Украине закончатся определенные типы боеприпасов противовоздушной обороны. Если бы это произошло, Россия могла бы развернуть гораздо больше воздушных сил в поддержку наземных войск.

Перерыв сыграет России на руку

Пауза, чтобы поиграть в дипломатию, может на время подойти Путину, особенно если это позволит ему консолидировать некоторые территориальные достижения. Это может объяснить его недавнее смягчение ядерной риторики и неожиданное признание украинцев жертвами западной агрессии. "Запад бросает украинцев в топку"; Россия, наоборот, "всегда с уважением относилась к украинскому народу", заявил Путин 4 ноября.

Во всем этом Путин стремится привлечь колеблющихся, особенно на глобальном Юге. Он также хочет заверить таких друзей, как Китай и Индия, прямо заявивших о своем неодобрении его ядерного безрассудства. Прежде всего, Путин заинтересован в том, чтобы достучаться до одного богатого мирового слушателя: Дональда Трампа, чьи союзники в Конгрессе ставят под сомнение американскую помощь Украине и который вскоре может объявить еще одну кандидатуру на пост президента.

Перспектива разгрома российской армии настораживает многих на Западе: он может быть тем, что подтолкнет Путина к ядерному оружию. Это одна из причин, почему команда Байдена давно перестала говорить о помощи Украине "победить".

С помощью Украины Запад защитил себя

Судьба Украины зависит не только от доблести ее воинов или устойчивости народа, но и от внешних факторов, которые она не может повлиять: непостижимых расчетов российского деспотического правителя и устойчивости его друзей. Удобства от войны для Запада уже очевидны. Россия была очень ослаблена, что сделало фланг Европы гораздо легче для защиты. Для Украины, понесшей ужасные потери, результат выглядит гораздо менее определенным.

Выплата репараций