В правительстве назвали ключевое условие быстрого восстановления экономики Украины после войны

Даже после завершения войны Украина может столкнуться с новым вызовом – хватит ли ей электроэнергии для быстрого восстановления экономики. В правительстве уже признают, что без масштабного наращивания генерации рост производства и бизнеса будет невозможен.

Что будет с энергетикой после войны?

Детали в интервью в интервью "РБК-Украина" рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. По его словам, корреляция в вопросах увеличения производства энергии и роста ВВП – почти 90%, "то есть это практически одно и то же".

По словам министра, Украине необходимо активно развивать генерацию независимо от того, когда именно завершится война. Поэтому процедуры для подключения новых энергетических мощностей и перевода земли под их строительство уже упростили.

Однако после окончания боевых действий риски существенно снизятся, что может ускорить запуск новых проектов – прежде всего в сфере ветрогенерации.

Интересно! В конце апреля стало известно, что ДТЭК построит в Полтавской области одну из крупнейших в Европе ветровых электростанций мощностью 650 мегаватт, что частично компенсирует потери от российских атак. Проект стоит более миллиарда евро, но новый ветропарк поможет усилить энергетическую устойчивость страны.

Отдельно Соболев отметил, что дефицит электроэнергии в Украине возникает прежде всего из-за систематического уничтожения мощностей врагом. В то же время даже Нафтогаз способен восстанавливать свои газовые способности примерно за полгода. Для сравнения – на Ближнем Востоке на это могут уйти годы.

Поэтому мы быстро восстанавливаем мощности. Когда будет остановка войны, мы еще быстрее будем восстанавливаться, чем сейчас... Нам нужна любая генерация, в том числе и новая атомная, чтобы экономика росла,

– подытожил чиновник.

Другие важные тезисы об энергетике из интервью:

Падение украинского ВВП в начале года связывают непосредственно с дефицитом электроэнергии и последствиями российских атак по инфраструктуре. Однако в марте – апреле уже зафиксировано частичное улучшение. "Экономика восстанавливается немного быстрее, чем мы ожидали", – заметил министр.

Кроме того, на так называемые планы устойчивости в рамках подготовки к следующему отопительному сезону уже направили значительную часть средств из резервного фонда бюджета. Речь идет о защите и восстановлении критической инфраструктуры, а также строительство дополнительных мощностей.

Приоритет в вопросе бронирования пока имеют критически важные для функционирования государства отрасли – оборонно-промышленный комплекс, энергетика и сфера ЖКХ, медицина.

Что еще ждет украинцев после завершения войны?

Напомним, международные партнеры требуют отказаться от так называемого скрытого субсидирования, когда часть тарифов для населения во время военного положения заморозили.

Например, до конца текущего года Украина должна отменить мораторий на повышение цен на тепло и горячую воду, а вот после завершения войны – постепенно либерализовать рынок газа и электроэнергии.

По словам эксперта аналитического центра DiXi Group Алены Корогод, переход к рыночным тарифам неизбежно увеличит финансовую нагрузку на украинские семьи, именно поэтому государство параллельно должно усилить механизмы социальной защиты для наиболее уязвимых потребителей.