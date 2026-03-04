Чтобы не остаться без пенсии: кому обязательно пройти видеоидентификацию и до какого числа
- Пенсионеры за пределами Украины или на оккупированных территориях должны проходить идентификацию чтобы подтвердить право на выплаты.
- Выплаты пенсий приостанавливаются, если идентификацию не пройдено вовремя, но могут быть возобновлены после успешного завершения процедуры.
Некоторые категории пенсионеров обязаны пройти физическую проверку, чтобы в ПФУ убедились в соответствии и целесообразности выплат. Однако появляться в сервисе лично – не нужно, проверку можно пройти онлайн.
Кому нужно пройти проверку по видео?
О том, как записаться на онлайн-идентификацию, говорится в сообщении ПФУ.
Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые из-за войны находятся за пределами Украины или на оккупированных территориях, должны проходить физическую проверку. Процедура направлена на то, чтобы убедиться, получает ли выплаты человек, которому они предназначены.
Однако в Пенсионном фонде отмечают, что появляться лично в центры или отделения ПФУ – не обязательно. Сейчас достаточно записаться на видеоконференцию и пройти проверку онлайн.
Заметьте! Возможность идентифицироваться для дальнейшего получения пенсии есть до 31 декабря каждого года.
В то же время в ПФУ рассказали, что записаться на проверку и забронировать удобное время видеоконференции, можно через электронный портал фонда. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- зайти на страницу электронных услуг ПФУ;
- выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";
- после того – заполнить анкету, где указать персональную информацию (серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона);
- выбрать платформу для видеоконференции (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom);
- при необходимости, в заявке можно указать, что вам нужна помощь ассистента или, например, переводчика жестового языка;
- нажать кнопку "Подать заявление".
После того, как в ПФУ рассмотрят обращение на указанную электронную почту поступит сообщение с деталими видеоконференции. Там прописывают точное время и дату.
Что будет, если не пройти проверку?
Если же не пройти идентификацию вовремя – выплаты средств не отменят полностью, но приостановят. Об этом рассказал министр соцполитики Денис Улютин.
В частности он отметил, что пенсии всегда можно восстановить. Алгоритм действий неизменен – надо записаться на видеоконференцию и пройти ее.
По состоянию на 1 января 2026 года выплаты приостановили для 337 тысяч пенсионеров.
Как проходит онлайн-проверка?
Во время видеоконференции пенсионерам надо будет демонстрировать определенные документы, поэтому стоит подготовиться заранее.
Рядом надо иметь паспорт или ID-карту. Документ нужно показать на камеру и вслух назвать серию, номер, дату выдачи и орган, выдавший документ.
Также нужно будет показать пенсионное удостоверение и назвать его реквизиты и соответственно РНУКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).
В частности могут спросить о трудовой деятельности.
Что нужно знать о пенсии в 2026 году?
Чтобы рассчитать ориентировочный размер будущей выплаты следует учитывать не только приобретенный стаж, но и доход, который имел человек.
Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 33 года стажа, а вычислить выплату поможет пенсионный калькулятор, который учитывает и доход, и стаж.
В то же время если стажа для выхода на заслуженный отдых не хватает – пенсионер сможет получать социальную выплату от государства.