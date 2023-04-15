ООН снова будет выплачивать украинцам 6600 гривен

Пострадавшие от войны Украинцы снова смогут рассчитывать на помощь от ООН. Возобновлена возможность регистрации в помощь уже 18 апреля.

Приоритетными группами для получения помощи являются наиболее незащищенные категории населения. В случае подтверждения заявки семья получит 6600 гривен на каждого человека. Выплаты разделят на 3 месяца.

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Кто может получить помощь:

внутренне перемещенные лица от 24 февраля 2022;

те, кто пострадал из-за российской агрессии в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, вернувшиеся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Кроме того, на помощь может претендовать семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше); семья, возглавляемая одним одиноким/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет); приемные семьи, занимающиеся детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтвержденные).

Кроме того, доход домом хозяйства должен составлять менее 5400 грн на одного члена семьи. Если вы получаете помощь от другого агентства ООН/гуманитарной организации, вы не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН.

Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

На какую помощь могут рассчитывать украинцы

Доплата к пенсии за детей

Пенсионерам, которые не работают и содержат детей до 18 лет, государство выплатит надбавки – по 150 гривен на каждого. Понимаем, что сумма небольшая, но при нынешних условиях такая информация многим может пригодиться.

Пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии и предоставить документы:

паспорт;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку пенсионера;

свидетельство о рождении ребенка, находящегося на содержании пенсионера;

справки уполномоченных органов с места жительства о содержании или совместное проживание с заявителем.

Выплата надбавки продлится до достижения иждивенцем 18 лет.

Помощь от "Право на защиту"

В Украине скоро начнется вторая волна выплат в размере 6600 гривен внутренне перемещенным лицам.

Благотворительный фонд "Право на защиту"

Выплаты через "Дію" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября - и ВПЛ из Харьковской области.

Помощь по-прежнему будет выплачиваться в течение 3 месяцев – по 2200 гривен в месяц.

Кто может получить помощь:

граждане в возрасте от 55 лет;

беременные женщины;

одинокие матери с детьми младше двух лет;

лица с инвалидностью;

неполные семьи.

Предпочтение будет отдаваться внутренним переселенцам, ставшим на учет в течение последнего месяца.