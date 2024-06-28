ООН тайно проверяет работу Пенсионного фонда Украины

В Украине запустят проект "тайный покупатель" по отделениям Пенсионного фонда по всей стране. Он призван выявить системные недостатки в обслуживании граждан.

ООН контролирует ПФУ

Агентство ООН по делам беженцев, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и т.д., будут задействованы в реализации этого проекта.

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Мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20 областях страны и в Киеве. Также проведут опрос среди получателей услуг ПФУ. В частности, проанкетируют до 300 человек в 20 регионах по различным сферам работы фонда.

Опрос будет касаться:

назначение пенсий;

предоставление субсидий;

процедуры подтверждения личности;

использования онлайн-сервисов;

доступа к государственным социальным выплатам.

Все результаты будут обобщены и проанализированы для оценки доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами. Этот анализ также поможет сформулировать практические рекомендации по улучшению работы сервисных центров.

Как назначается пенсия в Украине

Сейчас в ПФУ работает 21,6 тысячи сотрудников.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине существует 4 вида пенсии. Каждый из этих видов пенсии назначается на определенный период: