ООН тайно проверяет работу Пенсионного фонда Украины

28 июня 2024, 13:50
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Источник:

Минсоцполитики

В Украине запустят проект "тайный покупатель" по отделениям Пенсионного фонда по всей стране. Он призван выявить системные недостатки в обслуживании граждан.

ООН контролирует ПФУ

Агентство ООН по делам беженцев, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и т.д., будут задействованы в реализации этого проекта.

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Мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20 областях страны и в Киеве. Также проведут опрос среди получателей услуг ПФУ. В частности, проанкетируют до 300 человек в 20 регионах по различным сферам работы фонда.

Опрос будет касаться:

  • назначение пенсий;
  • предоставление субсидий;
  • процедуры подтверждения личности;
  • использования онлайн-сервисов;
  • доступа к государственным социальным выплатам.

Все результаты будут обобщены и проанализированы для оценки доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами. Этот анализ также поможет сформулировать практические рекомендации по улучшению работы сервисных центров.

Напомним! Сейчас в ПФУ работает 21,6 тысячи сотрудников.

Как назначается пенсия в Украине

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине существует 4 вида пенсии. Каждый из этих видов пенсии назначается на определенный период:

  • пенсия по возрасту – бессрочно;
  • пенсия по инвалидности – на все время, пока лицу установлена инвалидность;
  • пенсия в связи с потерей кормильца – на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;
  • пенсия за выслугу лет – бессрочно (при этом, выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, которая дает право на такую пенсию).

Автор: Тетяна Стельмах