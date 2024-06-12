Все по-другому: как изменятся платежки за доставку газа для украинцев

Украинцы имеют платеж не только за использованный объем газа, а и за его доставку. Согласно новому решению, формат одной из платежек претерпит изменения.

О чем сообщили "Газсети"

Именно компания "Газсети" отвечает за распределение газа для потребителей. Она призвала абонентов изменить формат оплаты за услугу.

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Компания отмечает, что печать платежек требует значительных ресурсов. Речь идет, в частности об электроэнергии. Учитывая состояние энергосистемы, "Газсети" призывают отказаться от бумажных счетов и таким образом сэкономить электроресурсы.

Альтернативой платежкам на бумаге является электронный документ. Его потребитель может легко и быстро оформить онлайн.

Как оформить платежку онлайн

Оформление оплаты за доставку газа можно осуществить онлайн. Для этого необходимо зайти в свой личный кабинет на сайте "Газсети".

Также там можно оформить квитанцию об оплате. Для этого нужно:

в личном кабинете выбрать раздел "История расчетов";

нажать кнопку "Получить счет";

при необходимости, квитанцию можно сохранить на своем устройстве.

Также осуществить платеж можно через вкладку "Актуальный счет". В этом разделе отображается информация о текущем платеже.

Оплачивать за доставку газа можно на перед. Осуществлять такой платеж необходимо ежемесячно до 20-го числа.