Оплата электроэнергии кэшбеком: как воспользоваться новой возможностью

Отныне украинцы могут экономить на оплате электроэнергии. Благодаря программе "Национальный кэшбек" можно накапливать деньги для оплаты коммунальных услуг.

Как оплатить свет кэшбеком

Суть предложения заключается в том, что теперь украинцы могут платить за свет кэшбеком, полученным от покупок украинских товаров, напомнили в Yasno.

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Сделать это можно следующим образом:

Закажите карту “Национальный кэшбек” в банке и добавьте ее в приложение Дия. Покупайте украинские товары и оплачивайте их картой-участницей программы. Получите 10% кэшбека от стоимости покупок. Используйте кэшбек для оплаты счетов за электроэнергию.

Обратите внимание! Список товаров, на которые начисляется кэшбек, доступен по ссылке. Список заведений торговли, где начисляют кэшбек, обновляется здесь.