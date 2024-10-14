Оплата электроэнергии кэшбеком: как воспользоваться новой возможностью
14 октября 2024, 13:05Читати новину українською
Источник:YASNO
Отныне украинцы могут экономить на оплате электроэнергии. Благодаря программе "Национальный кэшбек" можно накапливать деньги для оплаты коммунальных услуг.
Как оплатить свет кэшбеком
Суть предложения заключается в том, что теперь украинцы могут платить за свет кэшбеком, полученным от покупок украинских товаров, напомнили в Yasno.
Читайте также: Как погасить задолженность за коммунальные услуги
Сделать это можно следующим образом:
- Закажите карту “Национальный кэшбек” в банке и добавьте ее в приложение Дия.
- Покупайте украинские товары и оплачивайте их картой-участницей программы.
- Получите 10% кэшбека от стоимости покупок.
- Используйте кэшбек для оплаты счетов за электроэнергию.
Обратите внимание! Список товаров, на которые начисляется кэшбек, доступен по ссылке. Список заведений торговли, где начисляют кэшбек, обновляется здесь.