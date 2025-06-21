Газ потребили, а платежки нет: где и как оплатить счет

Часто украинцы могут не получить бумажную платежку за потребление газа, а потому возникает вопрос, где можно узнать сколько и как оплатить за коммунальные услуги. Это можно сделать, как в личном кабинете пользователя, так и с помощью отделения банка.

Как узнать актуальный счет за газ

Как сообщают в "Нафтогазе", передает 24 Канал, для получения счета за потребленный газ не обязательно иметь только бумажную его версию. Для этого можно просто воспользоваться личным кабинетом.

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Как попасть в личный кабинет и получить счет за газ:

Зайдите на сайт https://my.gas.ua/. А если еще не зарегистрировались, то сделайте это.

После этого перейдите в блок "Оплата за газ" и нажмите кнопку "Актуальный счет".

Платежка сразу загрузится на ваше устройство.

Обратите внимание! Платежку за прошлые периоды можно получить по следующим алгоритмом: перейдите в раздел "История расчетов", выберите соответствующий месяц, нажмите кнопку "Получить счет" и значок "Загрузить".

Какие есть альтернативные способы получить платежку за газ

Для этого нужно пользоваться официальными каналами от "Нафтогаза". Кроме личного кабинета, это может быть как Viber (https://chats.viber.com/naftogazpostach ), так и Telegram (https://t.me/GASUA_bot).

Однако если у вас проблемы с интернетом и нет бумажной квитанции, то лучше обратиться в отделение банка или в отделение Укрпочты. Оплату в таком случае нужно осуществить по собственным расчетам на основе фактических показателей.