Как в Украине рассчитывается тариф за газ

В Украине существует два вида оплаты за газ. Первое – это само за голубое топливо. Второе – это плата за доставку.

Как распределяется плата за газ

Тариф на распределение формируется по принципу заказанной мощности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЧАО "Тернопольгоргаз".

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Тариф на распределение формируется по принципу заказанной мощности: за каждым потребителем газораспределительная компания резервирует мощность системы, которая необходима для доставки заказанного объема газа,

– говорится в заметке.

Важно! Газовый год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего календарного года.

Как осуществляется оплата за газ в Украине

Оплата услуги распределения газа осуществляется равными 12-ю частями в течение года. Например, если за предыдущий газовый год человек потребил 120 кубических метров природного газа, то ежемесячно будете платить стоимость доставки за 10 кубических метров.

Что будет, если человек не проживает в квартире? Если вы не проживаете в квартире, то этот Если вы не проживаете в квартире, то этот тариф на коммунальную услугу все равно начисляется. Однако по минимальным показаниям. А они уже зависят от газовых приборов, которые имеются в квартире.

Обратите внимание! Каждый месяц нужно оплатить за услуги по распределению природного газа до 20 числа.