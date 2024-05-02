Сумма оплаты за свет: в Yasno рассказали, как удобнее всего ее узнать

Многих украинцев беспокоит вопрос о том, как узнать сумму оплаты за свет. Для того, чтобы облегчить жизнь потребителя, в Yasno сообщили о наиболее распространенных вариантах.

Больше не нужно ждать почтальона

Как сообщил Гендиректор компании Сергей Коваленко, для того, чтобы оплатить электроэнергию, клиентам Yasno сейчас не нужно ждать почтальона. Соответственно, узнать сумму начислений можно онлайн – без бумажного счета, а оплатить свет – без похода в отделение банка.

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С помощью онлайн-сервисов можно в любое время узнать, сколько нужно платить за электроэнергию. Сегодня, чтобы внести платеж, больше не нужно ждать бумажную платежку, а тем более идти в отделение банка. Каждый может выбрать наиболее удобный для себя способ расчета за себя и своих родных,

– сказал генеральный директор.

Самые удобные способы

Таким образом, потребители могут воспользоваться одним из удобных способов узнать сумму оплаты за свет:

В Личном кабинете Yasno

В то же время там можно передавать показания счетчика, следить за начислениями и объемами потребления, платить за электроэнергию без комиссии.

Через viber/telegram-бот Yasno

В Личном кабинете счет за предыдущий месяц появляется после 10-го числа каждого месяца.

Он поддерживает те же функции, что и Личный кабинет. Достаточно присоединиться к чатботу, указать один или несколько лицевых счетов и в любое удобное время узнавать текущие начисления и оплатить электроэнергию.

Электронный счет в Viber

На сайте компании можно указать лицевой счет и номер телефона, и через несколько минут на viber поступит сформированный электронный счет.

На сайте Yasno

На сайте компании есть форма для оплаты по номеру лицевого счета, а если вы его не помните – достаточно просто указать адрес проживания. После этого будет отображена сумма к оплате с возможностью ее мгновенной оплаты.

Через контакт-центр

Операторы Yasno сообщат сумму начислений за свет и проконсультируют по истории формирования платежки.