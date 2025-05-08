Орбан вслед за Фицо раскритиковал энергетический план ЕС: вспомнили и об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Таким образом он поддержал позицию словацкого премьера Роберта Фицо.

Орбан снова встал на сторону Фицо

Орбан заявил, что инициатива Урсулы фон дер Ляйен, по его словам, может обанкротить Европу и переложить непосильные расходы на плечи центральноевропейских семей, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Орбана в X.

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При этом он снова заявил, что Венгрия "не позволит Брюсселю заставить венгерские семьи платить за вступление Украины в ЕС".

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Роберт Фицо прав. Предложение президента Урсулы фон дер Ляйен приведет к банкротству Европы и положит невыносимое бремя на семьи Центральной Европы. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить за вступление Украины в ЕС!

Предварительно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии не может согласиться с нынешней версией плана Еврокомиссии по отказу от российского газа.

Еврокомиссия представила дорожную карту, которая предусматривает полное прекращение импорта российского газа до 2027 года и значительное сокращение поставок нефти.

Важно! Венгрия и Словакия остаются единственными странами ЕС, которые до сих пор в значительной степени зависят от трубопроводного импорта российских энергоносителей.