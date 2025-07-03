Сотни миллионов долларов: Orlen должен доплатить за газ, полученный от Газпрома

Стокгольмский арбитражный суд вынес частичное решение в деле по иску Газпрома и Газпром Экспорта против Orlen. Дело в частности касается изменения контрактной цены на природный газ, поставляемый из России в Польшу с ноября 2017 года.

Orlen должен доплатить за газ от Газпрома

Поставка происходила на основании так называемого Ямальского контракта, заключенного еще в сентябре 1996 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Трибунал отклонил требование Orlen по снижению контрактной цены с ноября 2017 года или с января 2018 года, а также требование Газпрома о повышении цены с ноября 2017 года. Кроме того, суд установил новую, высшую контрактную цену по состоянию на 1 января 2018 года и отклонил все дальнейшие требования Газпрома по дальнейшему повышению цены.

Orlen отмечает, что вынесенное арбитражем частичное решение касается одного из этапов многопланового арбитражного производства. В дальнейших фазах должен быть, в частности, решен вопрос о требованиях сторон об изменении ценовых условий Ямальского контракта на основании запросов о пересмотре, поданных в 2020 и 2021 годах.

Также трибунал должен решить требования сторон, вытекающие из спора о причинах и последствиях прекращения Газпромом поставок газа в рамках Ямальского контракта в апреле 2022 года. Нынешнее же решение меняет ценовые условия поставок газа из России в Польшу с января 2018 года до самой ранней возможной даты следующего изменения цены в рамках запросов о пересмотре, поданных в 2020 и 2021 годах.

Трибунал не определил, каким образом стороны должны осуществить расчеты в связи со своим решением, и не присудил никаких конкретных сумм по этому поводу,

– объясняет издание.

Согласование, в первую очередь, должны осуществить сами стороны спора. Если же этого не будет достигнуто, то окончательное решение будет принято на дальнейшем этапе арбитражного производства, и Orlen придется заплатить около 290 миллионов долларов.

В то же время компания отмечает, что удовлетворение требований, которые сначала подавала российская сторона в арбитраже, стоило бы ей около 1,7 миллиарда долларов. Сейчас Orlen анализирует содержание частичного решения, а также то, как отразить его последствия в финансовой отчетности. Кроме того, компания продолжит защищать свои интересы в рамках следующих фаз арбитражного производства.

Обратите внимание! В середине апреля в годовом отчете в Orlen сообщили, что отдельно ведется арбитражное производство по требованию компании к Газпрому об уплате процентов о переплате за газ, поставленный в 2014–2020 годах.