Польский нефтяной гигант Orlen заработал 1,3 миллиарда долларов на российской нефти благодаря исключениям из правил ЕС, которые действовали для Чехии. В то же время сама Чехия потратила более 7,6 миллиарда долларов на закупку российской нефти и газа, что значительно превышает ее финансовую поддержку Украины.

Закупка российского топлива в Чехии

Крупнейшая польская нефтяная компания Orlen Unipetrol получила прибыль от закупки российского топлива в Чехии. К таким выводам пришли исследователи из Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает издание Politico.

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На деле, пользуясь этим исключением, Чехия позволила нефтеперерабатывающим заводам заработать на российских энергоносителях более миллиарда евро сверхприбыли, говорится в исследовании.

Заметьте! Благодаря этому российский бюджет в среднем получает ежемесячно около 54,5 миллиона долларов от этих продаж. Размер сверхприбыли объясняется разницей в 21% между средней ценой на российскую нефть и альтернативные поставки из Азербайджана.