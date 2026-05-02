Зацепит и Украину: с чем столкнется мир, если Ормузский пролив не откроют до июля

Блокировка Ормузского пролива продолжается. Стоимость нефти колеблется. Ситуация вокруг пролива может стать для мира шоковой уже не в связи с высокими ценами, а из-за дефицита определенной продукции.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса, объяснив, что сейчас уже есть дефицит газа, нефти, особенно дизеля и авиационного топлива. Как следствие в Европе сокращают количество авиарейсов или повышают на них цены, что бьет по туризму.

Какие последствия от длительной блокады Ормузского пролива?

Из-за обострения на Ближнем Востоке под вопросом – модель функционирования города Дубай (ОАЭ), который ранее считался тихой гаванью. Тем временем в Пакистане возникли блэкауты, а турецкий центробанк распродает свой золотой запас. То есть, по словам экономиста, уже сейчас страны испытывают определенный шок.

Летом Украина и весь мир почувствует дефицит удобрений, средств противодействия тем же колорадским жукам, чтобы защитить растения. Если Ормузский пролив до июля не будет разблокирован, то у нас еще будет удар по урожаю,

– прогнозирует Фурса.

По его словам, если меньшим будет урожай, то выше станут цены на продукцию. Он оценивает ситуацию сейчас как неблагоприятную и указывает на то, что Трамп не отступает, потому что рынки на него не давят из-за своих настроений, что все будет якобы хорошо.

Цены на бензин растут, это приводит к высокой инфляции, как следствие – все центробанки отказались снижать учетную ставку. Возникают проблемы с ипотеками.

Это как метастазы от того, что происходит вокруг Ормузского пролива. Сейчас они распространяются по мировой экономике, но организм это игнорирует. А потом вдруг окажется, что уже условно 4 стадия. Сегодня все идет к тому,

– объяснил Фурса.

По мнению экономиста, Иран сейчас чувствует, что может дожать Трампа. Американский президент капитулировать не может. Все это, по словам Фурсы, приводит к тупику. Он убежден, что чем больше проблема будет игнорироваться, тем она будет только усиливаться.

"Если бы пролив открыли и закрыли в течение двух недель, это была бы одна степень проблемы. Сейчас уже пошел второй месяц. Это означает, что тот дефицит, который есть на рынке, распространяется. Когда Ормузский пролив разблокируют, цена на нефть сразу не упадет. Потому что был дефицит, страны использовали свои запасы, поэтому они будут пытаться их снова пополнить", – отметил Фурса.

По словам экономиста, о дешевой нефти можно до конца года забыть. Это для Украины больно не только потому, что будет дорогой бензин, но и потому, что у Путина будут большие доходы.

К сведению! Из-за обострения на Ближнем Востоке в июне – июле ряд стран может ощутить существенный дефицит нефти. Финансовый директор одной из крупнейших энергетических корпораций мира ConocoPhillips Энди О'Брайен объяснил, что рынки имели льготный период, когда суда, которые в конце февраля вышли из Персидского залива, еще были в водах, но сейчас они дошли до мест назначения. Поэтому прогнозируется, что определенные государства, которые являются зависимыми от импорта, могут сталкиваться с критическим дефицитом.

