"Оружие без условий, а деньги – за реформы": экономист объяснил механизм помощи от ЕС

Европейский Союз разделил оказание поддержки Украине на отдельные направления: военное и макрофинансовое. Поставки оружия идут без условий, а выделение средств в бюджет требует проведения реформ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, военно-техническая поддержка направляется непосредственно на закупку оружия и боеприпасов без поступления наличных средств в Украину. В то же время выделение макрофинансовых средств на социальные нужды напрямую зависит от голосования Верховной Рады по вопросу евроинтеграционных требований.

Требования к бюджетным средствам

Из предусмотренных на год 51,2 миллиарда долларов Украина по состоянию на октябрь получила лишь часть. Финансовая поддержка бюджета строго привязана к реализации реформ и принятию законодательных ориентиров, аналогично правилам МВФ или Всемирного банка.

Экономист также обратил внимание на рост военных расходов России, которая на следующий год запланировала более 205 миллиардов долларов на войну. Чтобы противостоять этой угрозе, Евросоюз ищет пути покрытия потребностей Украины, в частности через выпуск еврооблигаций и наращивание собственной долговой нагрузки.

Любой европейский политик осознает: пока Украина борется, вероятность того, что Россия откроет второй фронт, минимальна. Европе выгоднее найти средства для Украины, чем допустить падение последнего щита,

– подчеркнул Пендзин.

Как Украина получает помощь от ЕС: смотрите видео 24 Канала

Эксперт добавил, что, несмотря на внутренние политические колебания в ЕС и рост популярности ультраправых партий, страх перед распространением войны будет заставлять европейские страны продолжать поддержку.