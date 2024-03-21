Конфискация российских активов: почему Венгрия будет блокировать передачу денег для Украины

Венгрия неоднократно демонстрировала свою неоднозначную позицию относительно российско-украинской войны. В частности, в вопросе предоставления оружия для Украины.

Почему Украина может не получить средства

Венгерское правительство выступает против использования доходов от замороженных российских активов для закупки оружия, которое отправится в Украину. Чиновники Венгрии считают целесообразным расходование этих средств на другие сферы.

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Однако противоположное мнение имеют другие страны – члены ЕС. Речь идет о том, что прибыль от российских активов должна быть привлечена именно для закупки оружия, а не восстановления Украины. Лидеры европейских государств отмечают, что первоочередным является предотвращение новых разрушений, а не восстановление.

Согласно предварительному плану, 90% от замороженных российских активов должно быть использовано на закупку оружия для украинских военных. Венгрия же до сих пор отмечает, что это нецелесообразно.

Когда Украина вступит в ЕС

Стоит заметить, что еще одним спорным вопросом является вступление Украины в ЕС. В 2023 году были инициированы переговоры относительно этого вопроса. До сих пор не сделано важных шагов для начала процесса вступления, речь идет о:

утверждении Еврокомиссией рамок, которые определяют путь к вступлению;

проведении межправительственных конференций.

Для согласования обоих решений необходима поддержка всех 27 стран – членов ЕС.