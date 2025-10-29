Фонд закупки оружия для Украины вырастет вдвое до конца года, –посол США при НАТО
- Инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины может собрать еще 2 миллиарда долларов до конца года, а к 2026 году ожидается собрать 12-15 миллиардов долларов.
- Шесть стран НАТО уже присоединились к инициативе, собрав более 2 миллиардов долларов, в частности Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада.
Инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины, инициированная США и НАТО, быстро растет. До конца года она может собрать еще 2 миллиарда долларов.
Как вырастет фонд PURL?
Об этом рассказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Bloomberg.
Смотрите также 25 комплексов Patriot для Украины: сколько будут стоить и как долго ждать
По его словам, финансовые обязательства стран, которые приобщаются к PURL, постепенно обновляются.
В ближайшие месяцы ожидается еще около 2 миллиардов долларов или даже больше.
Мы надеемся, что эти договоренности завершатся в ближайшее время,
– отметил Витакер.
Посол добавил, что в начале декабря состоится встреча министров иностранных дел,
на которой, вероятно, будет согласован новый пакет поддержки.
А уже в 2026 году США надеются на устойчивое финансирование инициативы PURL, которая должна собрать 12 – 15 миллиардов долларов. Такие средства, по словам Витакера, необходимы для закупки критически важного вооружения, чтобы Украина могла защищаться и продолжать борьбу на фронте.
Эти средства пойдут на закупку американского оружия, и я уверен, что Европа, в частности союзники по НАТО, тоже сделают свой вклад, ведь это поддержка не только Украины, но и безопасности самого европейского континента,
– отметил посол США при НАТО.
Важно! Витакер отметил, что США внимательно следят за выполнением программы PURL, а президент Дональд Трамп лично заинтересован в том, чтобы эта инициатива имела успех.
Как выполняется инициатива PURL?
К концу сентября 2025 года фонд PURL собрал более 2 миллиардов долларов на финансирование закупок американского оружия для Украины. Шесть стран НАТО присоединились к этой инициативе и оказали финансовую поддержку, рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Нидерланды – 578 миллионов долларов на первый пакет закупок;
- Дания, Норвегия, Швеция вместе – 495 миллионов долларов на второй пакет;
- Германия – 500 миллионов долларов на третий пакет 500 миллионов долларов на третий пакет;
- Канада – 500 миллионов долларов на четвертый пакет.
Также Литва, Латвия, Эстония, Бельгия, Люксембург и Исландия согласились сделать свои взносы в рамках инициативы.
Стоит знать! Президент Владимир Зеленский отметил, что благодаря PURL Украина имеет возможность закупать критически важное оборонительное вооружение, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование.
Что еще известно об инициативе PURL?
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это программа, создана для целенаправленного финансирования поставок Украине критически важного вооружения американского производства.
Недавно Италия заявила о готовности присоединиться к группе союзников НАТО, которые поддерживают Украину через PURL. Хотя ранее Рим выступал против участия в программе, аргументируя, что Украина имеет другие пути для закупки вооружения.
В целом программу PURL поддерживают 20 союзников НАТО. В то же время крупные страны, в частности Великобритания и Франция, еще не внесли свой вклад, что ставит их в непростое положение.