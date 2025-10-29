Фонд закупівлі зброї для України зросте вдвічі до кінця року, – посол США при НАТО
- Ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України може зібрати ще 2 мільярди доларів до кінця року, а до 2026 року очікується зібрати 12-15 мільярдів доларів.
- Шість країн НАТО вже приєдналися до ініціативи, зібравши понад 2 мільярди доларів, зокрема Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада.
Ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України, ініційована США та НАТО, швидко зростає. До кінця року вона може зібрати ще 2 мільярди доларів.
Як зросте фонд PURL?
Про це розповів посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Bloomberg.
Дивіться також 25 комплексів Patriot для України: скільки коштуватимуть і як довго чекати
За його словами, фінансові зобов’язання країн, які долучаються до PURL, поступово оновлюються.
У найближчі місяці очікується ще близько 2 мільярдів доларів або навіть більше.
Ми сподіваємося, що ці домовленості завершаться найближчим часом,
– зазначив Вітакер.
Посол додав, що на початку грудня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ,
на якій, ймовірно, буде погоджений новий пакет підтримки.
А вже у 2026 році США сподіваються на стале фінансування ініціативи PURL, яка має зібрати 12 – 15 мільярдів доларів. Такі кошти, за словами Вітакера, необхідні для закупівлі критично важливого озброєння, щоб Україна могла захищатися і продовжувати боротьбу на фронті.
Ці кошти підуть на закупівлю американської зброї, і я впевнений, що Європа, зокрема союзники по НАТО, теж зроблять свій внесок, адже це підтримка не лише України, а й безпеки самого європейського континенту,
– зауважив посол США при НАТО.
Важливо! Вітакер наголосив, що США уважно стежать за виконанням програми PURL, а президент Дональд Трамп особисто зацікавлений у тому, щоб ця ініціатива мала успіх.
Як виконується ініціатива PURL?
До кінця вересня 2025 року фонд PURL зібрав понад 2 мільярдів доларів на фінансування закупівель американської зброї для України. Шість країн НАТО приєдналися до цієї ініціативи та надали фінансову підтримку, розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
- Нідерланди – 578 мільйонів доларів на перший пакет закупівель;
- Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів на другий пакет;
- Німеччина – 500 мільйонів доларів на третій пакет;
- Канада – 500 мільйонів доларів на четвертий пакет.
Також Литва, Латвія, Естонія, Бельгія, Люксембург та Ісландія погодилися зробити свої внески у межах ініціативи.
Варто знати! Президент Володимир Зеленський наголосив, що завдяки PURL Україна має змогу закуповувати критично важливе оборонне озброєння, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання.
Що ще відомо про ініціативу PURL?
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це програма, створена для цілеспрямованого фінансування постачання Україні критично важливого озброєння американського виробництва.
Нещодавно Італія заявила про готовність приєднатися до групи союзників НАТО, які підтримують Україну через PURL. Хоча раніше Рим виступав проти участі в програмі, аргументуючи, що Україна має інші шляхи для закупівлі озброєння.
Загалом програму PURL підтримують 20 союзників НАТО. Водночас великі країни, зокрема Велика Британія та Франція, ще не внесли свій вклад, що ставить їх у непросте становище.