Союзники закрывают кошельки: Украине все сложнее найти деньги на оружие
- Украина сталкивается с трудностями в поиске новых доноров для финансирования закупок американского оружия американского оружия, поскольку лишь небольшая группа стран оплачивает основную часть этих закупок.
- Программа PURL, основана США и НАТО, позволяет странам оплачивать вооружение для Украины.
Украине все сложнее находить новых доноров среди стран НАТО, которые бы профинансировали закупку американского оружия для ВСУ. В то же время государству нужны миллиарды для защиты и обороны от России.
Почему союзники не выделяют деньги?
Об этом рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, пишет Bloomberg.
Смотрите также 90% успеха – не в дронах: что решает все на фронте
По ее словам, пока только небольшая группа стран оплачивает основную часть закупок американского вооружения. А недавно к ним присоединилась только Великобритания.
В то же время обращаться к одним и тем же немногим странам снова и снова за деньгами Киеву становится все труднее.
Это нежелание союзников активнее участвовать усложняет финансовую ситуацию Украины на фоне того, что война с Россией продолжается уже пятый год, а мирные переговоры фактически зашли в тупик,
– отмечает издание.
В дополнение еще и Венгрия блокирует кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро.
Однако, несмотря на все эти трудности, пока американское оружие продолжает поступать в Украину. Даже несмотря на то, что США тратит большие ресурсы на войну в Иране.
Поставки военного оборудования из США в Украину пока не претерпели влияния,
– отметила Гетьманчук.
Госпожа посол добавила, что Украина не получала никаких сигналов о том, что Вашингтон не может поставлять оружие из-за войны на Ближнем Востоке.
Важно! В НАТО подтвердили, что союзники продолжают финансировать закупки оружия, и техника регулярно поступает в Украину.
Как Украина получает американское оружие?
Напомним, Украина получает американское оружие через программу PURL, которую начали США и НАТО летом прошлого года. Эта инициатива позволяет странам Европы и другим союзникам оплачивать вооружение для Киева, произведенное в Соединенных Штатах.
К программе уже присоединилось более двух десятков стран, не только из ЕС. Недавно, в частности, Великобритания согласилась принять участие в PURL, пишет РоІітісо.
Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов на программу PURL. Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной, необходимой ей в ответ на жестокий натиск Путина,
– заявил британский министр обороны Джон Гили.
Сейчас поставки оружия по этой программе оплачивается пакетами примерно по 500 миллионов долларов. Однако это может приводить к задержкам, поскольку договориться о новых взносах не так просто.
Поэтому в Альянсе ведут разговоры о том, чтобы изменить подход работы PURL, чтобы Киев мог получать помощь постепенно, когда поступают взносы в программу.
Такой формат между тем обеспечил бы более стабильные поставки оружия для ВСУ. Но специалисты отмечают, что внутри самих государств-доноров продвижение инициативы политически может быть сложнее.
Важно! По оценкам Украины, на закупки американского оружия в 2026 году нужно около 15 миллиардов долларов.
Что еще известно о программе PURL?
Наиболее критической потребностью Украины на этом этапе войны остается усиление противовоздушной обороны, в частности систем, способных перехватывать баллистические ракеты. Именно этот компонент защиты является ключевым для безопасности городов и критической инфраструктуры, которые регулярно подвергаются атакам.
Значительная часть ракет, поступающих в Украину, поставляется именно через PURL. С прошлого лета благодаря этой инициативе поступили 75% всех ракет, которые идут на фронт, и 90% для ПВО.
В то же время вопрос распределения финансовой нагрузки между странами остается открытым, рассказал генсек НАТО Марк Рютте. Участие в программе принимают около двух третей союзников, однако уровень взносов существенно отличается: часть государств активно финансирует помощь, тогда как другие фактически не приобщаются.