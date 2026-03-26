Союзники закрывают кошельки: Украине все сложнее найти деньги на оружие

Украине все сложнее находить новых доноров среди стран НАТО, которые бы профинансировали закупку американского оружия для ВСУ. В то же время государству нужны миллиарды для защиты и обороны от России.

Почему союзники не выделяют деньги?

Об этом рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, пишет Bloomberg.

По ее словам, пока только небольшая группа стран оплачивает основную часть закупок американского вооружения. А недавно к ним присоединилась только Великобритания.

В то же время обращаться к одним и тем же немногим странам снова и снова за деньгами Киеву становится все труднее.

Это нежелание союзников активнее участвовать усложняет финансовую ситуацию Украины на фоне того, что война с Россией продолжается уже пятый год, а мирные переговоры фактически зашли в тупик,

– отмечает издание.

В дополнение еще и Венгрия блокирует кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро.

Однако, несмотря на все эти трудности, пока американское оружие продолжает поступать в Украину. Даже несмотря на то, что США тратит большие ресурсы на войну в Иране.

Поставки военного оборудования из США в Украину пока не претерпели влияния,

– отметила Гетьманчук.

Госпожа посол добавила, что Украина не получала никаких сигналов о том, что Вашингтон не может поставлять оружие из-за войны на Ближнем Востоке.

Важно! В НАТО подтвердили, что союзники продолжают финансировать закупки оружия, и техника регулярно поступает в Украину.

Как Украина получает американское оружие?

Напомним, Украина получает американское оружие через программу PURL, которую начали США и НАТО летом прошлого года. Эта инициатива позволяет странам Европы и другим союзникам оплачивать вооружение для Киева, произведенное в Соединенных Штатах.

К программе уже присоединилось более двух десятков стран, не только из ЕС. Недавно, в частности, Великобритания согласилась принять участие в PURL, пишет РоІітісо.

Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов на программу PURL. Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной, необходимой ей в ответ на жестокий натиск Путина,

– заявил британский министр обороны Джон Гили.

Сейчас поставки оружия по этой программе оплачивается пакетами примерно по 500 миллионов долларов. Однако это может приводить к задержкам, поскольку договориться о новых взносах не так просто.

Поэтому в Альянсе ведут разговоры о том, чтобы изменить подход работы PURL, чтобы Киев мог получать помощь постепенно, когда поступают взносы в программу.

Такой формат между тем обеспечил бы более стабильные поставки оружия для ВСУ. Но специалисты отмечают, что внутри самих государств-доноров продвижение инициативы политически может быть сложнее.

Важно! По оценкам Украины, на закупки американского оружия в 2026 году нужно около 15 миллиардов долларов.

