"Сотни тысяч без света": Зеленский ждет щедрости союзников для усиления ПВО
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает союзников увеличить взносы в программу закупки оружия PURL для укрепления противовоздушной обороны из-за постоянных российских обстрелов.
- С момента запуска программы PURL в июле прошлого года к ней присоединились 24 страны, а взносы союзников на декабрь 2025-го составили 4,3 миллиарда долларов.
Из-за постоянных массированных обстрелов российской армии Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны. Поэтому Киев надеется на увеличение взносов союзников в программу закупки оружия PURL.
Зачем Украине больше вооружения?
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Глава государства провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рассказал о серьезных вызовах, которые наносят российские атаки украинцам во время морозной зимы. В частности, Зеленский привел в пример последние удары России по энергетическому объекту в Харькове.
Сотни тысяч людей остались без света и тепла,
– отметил президент в разговоре.
Поэтому Зеленский отметил необходимость укрепить возможности ПВО для защиты украинских городов, в частности, благодаря закупкам вооружения через программу PURL. Украина надеется, что союзники увеличат свои взносы в эту инициативу.
Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится.
Также Зеленский и Рютте подробно обсудили дипломатическую работу Украины для достижения мира с партнерами в США и Европе, следующие шаги в этом направлении.
Мы уже достигли значительного прогресса, и сейчас важно не сбавлять темпа. Украина никогда не была и не будет преградой для достижения мира,
– подчеркнул Зеленский.
Сколько уже стран присоединились к PURL?
В конце 2025 года к программе PURL присоединилась Хорватия. Правительство страны решило выделить около 14 миллионов евро на оружие для Украины по этой инициативе.
Комментируя это решение Загреба, Зеленский заявил, что с момента запуска этого механизма в июле прошлого года к программе присоединились уже 24 страны:
- Нидерланды;
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция;
- Германия;
- Канада;
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Исландия;
- Финляндия;
- Бельгия;
- Испания;
- Люксембург;
- Португалия;
- Словения;
- Польша;
- Австралия;
- Греция;
- Новая Зеландия;
- Северная Македония;
- Черногория;
- Румыния и Хорватия.
Благодаря этой поддержке удалось сформировать восемь пакетов необходимого вооружения для Украины. Взносы союзников в программу на декабрь 2025-го составляли 4,3 миллиарда долларов.
Важно! По словам Зеленского, программа PURL прежде всего позволяет усиливать противовоздушную оборону Украины, обеспечивая ракетами системы Patriot.
Что еще известно о программе PURL?
Летом прошлого года США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия для Украины за счет европейских стран. Но к ней уже присоединились также Австралия и Новая Зеландия.
Благодаря программе Киев может получать современные системы противовоздушной обороны, ракеты и боеприпасы. Денис Шмыгаль отметил, что программа PURL имеет особое значение для усиления обороны страны в воздушном пространстве. На сегодня программа обеспечила около 75% всех ракет для систем Patriot и примерно 90% боеприпасов для других систем ПВО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что ожидает увеличения взносов по PURL до одного миллиарда долларов ежемесячно до конца 2026 года.