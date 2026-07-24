Они могут повлиять на размер пенсии: какие ошибки стоят украинцам выплат

Трудовая книжка – важный документ, который влияет на различные социальные гарантии человека. Речь идет о пенсии, пособии по безработице и так далее.

Какие ошибки следует исправить в трудовой книжке

Если же в трудовой книжке есть ошибки, это может стать причиной проблем в будущем, о чем сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Наиболее распространенными являются следующие ошибки:

неправильная дата приема на работу или увольнения;

отсутствует запись о переводе;

неправильно указанная должность;

отсутствует печать или подпись;

запись внесена с исправлением "от руки" без надлежащего оформления;

отсутствует запись о целом периоде работы.

Следует сразу отметить: самостоятельно работник ничего исправлять в трудовой книжке не может. Для этого необходимо подать письменное заявление с документами, подтверждающими правильные данные.

Следующий шаг – попросить внести исправления в соответствии с установленным порядком.

Если расхождение имеется только в бумажной книжке, но в электронном реестре все корректно

– риски минимальны, – подчеркнули в сообщении.

Но в случае, если ошибка дублируется в реестре, необходимо подать уточняющие документы через портал Пенсионного фонда.

Украинцам не следует игнорировать ошибки в трудовой книжке. Также не следует откладывать их исправление. Ошибочные данные могут привести к сокращению страхового стажа или даже к отказу в назначении пенсии.

Что еще стоит знать о трудовых книжках

Напомним, что украинцы могут оцифровать трудовую книжку и после 10 июня. Именно эта дата была крайним сроком для "перевода" документа в электронный формат. Но никаких штрафных санкций для тех, кто не оцифровал книжку до этой даты, не предусмотрено.