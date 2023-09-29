Почти 400 миллионов гривен украинцы получили ошибочно: как будут возвращать средства

Выплаты по программе "еПоддержка" получали все украинцы. Эта социальная помощь касалась и пандемии, и борьбы с финансовым кризисом.

Какие выплаты получили украинцы

Украинцам по программе "еПоддержка" неправомерно выплатили около 390 миллионов гривен. Согласно исследованию, 60 тысяч граждан случайно получили выплаты 6 500 гривен.

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В общей сложности на помощь было потрачено 30,9 миллиарда гривен. Выплаты 6 500 гривен предоставлялись гражданам, потерявшим работу из-за войны.

Денежная помощь по программе "еПоддержка" начала предоставляться еще в 2021 году. Тогда украинцы, сделавшие двойную вакцинацию от COVID-19, получили 1 000 гривен.

Почему предоставили случайную выплату

С самого начала выплаты должны были получить только те граждане, которые потеряли доход и находятся в затруднительном положении. Регистрация заявок проходила через "Дию" и продолжалась до 31 марта 2022 года. Затем происходили выплаты.

Несмотря на отлаженную систему произошли некоторые сбои. Из 60 тысяч граждан, получивших ошибочные выплаты, 14,5 тысячи человек – вернули средства. Речь идет о тех людях, которые работают в бюджетных организациях.

Как объяснили в Минэкономики, "бюджетники" получали свою заработную плату в полном объеме, невзирая на сложную ситуацию в стране, поэтому им такая помощь не предоставляется. Возвращенные средства будут использованы в качестве финансирования оборонного сектора.