Які вплати отримали українці

Українцям за програмою "єПідтримка" неправомірно виплатити близько 390 мільйонів гривень. Згідно з дослідженням, 60 тисяч громадян випадково отримали виплати 6 500 гривень.

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Загалом на допомогу було витрачено 30,9 мільярда гривень. Виплати 6 500 гривень надавалися громадянам, які втратили роботу через війну.

Грошова допомога за програмою "єПідтримка" почала надаватися ще у 2021 році. Тоді українці, які зробили подвійну вакцинацію від COVID-19, отримали 1 000 гривень.

Чому надали випадкову виплату

З самого початку, виплати мали отримати лише ті громадяни, які втратили дохід і знаходяться у скрутному становищі. Реєстрація заявок відбувалася через "Дію" і тривала до 31 березня 2022 року. Потім відбувалися виплати.

Попри налагоджену систему сталися деякі збої. З 60 тисяч громадян, які отримали помилкові виплати, 14,5 тисяч осіб – повернули кошти. Йдеться про тих людей, які працюють у бюджетних організаціях.

Як пояснили у Мінекономіки, "бюджетники" отримували свою заробітну плату у повному обсязі, попри складну ситуацію в країні, тому їм така допомога не надається. Повернуті кошти будуть використанні як фінансування оборонного сектору.