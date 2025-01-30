Кто из украинцев может не платить за коммуналку во время войны

Во время войны некоторые граждане могут не платить за коммуналку. В то же время, когда военное положение будет отменено, долги придется погасить.

Кому предоставляется право не платить за коммуналку

ВПО и граждане, которые отсутствуют в своем жилье более 30 дней могут сделать запрос на перерасчет коммуналки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Обратите внимание! Отсутствие лицо должно подтвердить документально, например, предоставить справку о статусе ВПО или лечении.

Перерасчет можно сделать за все ЖКУ, кроме:

распределения газа;

отопления.

Чтобы сделать запрос на перерасчет, нужно подать регулятору специальное заявление и подтверждающие документы.

Также получить льготы на оплату коммуналки могут жители зоны боевых действий и оккупированных территорий. На этой части Украины запрещено требовать погашения задолженности, которая накоплена с 24 февраля 2022 года.

Заметьте! Если в результате военных действий жилье было разрушено и коммунальные услуги не предоставляются, оплата начисляться не может. Однако, если долги лицо накопило до введения военного положения, их нужно погасить.