В Нацбанке рассказали, от чего зависит курс доллара

Спрос и предложение на рынке - факты от которых зависит курс доллара к гривне. Также в НБУ добавили, что планируют вернуться к инфляционному таргетированию и гибкому курсу, когда будут условия.

Председатель НБУ Андрей Пышный отметил, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к "управляемой гибкости" функционирует, все больше ориентируясь на спрос предложение. По его словам это именно то к чему стремился Нацбанк.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы видим колебания, мы видим что эти колебания связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, сезонность. Мы видим что эти колебания на сегодняшний день не создают какого-то опасного давления.

НБУ будет обеспечивать валютную устойчивость

Пышный также добавил, что регулятор будет присутствовать на рынке и дальше обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом давая рынку возможность реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы.

Мы, видим что мы несмотря на войну возвращаемся к нормальности, которая в определенной степени модифицирована учитывая риски и обстоятельства, связанные с войной,

– отметил он.

Глава НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке довольно контролируемая, хоть и остаются определенные риски. Также Пышный подчеркнул, что задача НБУ – это курсовая и ценовая стабильность и, по его мнению, регулятору это пока удается.

Какая сегодня ситуация на наличном рынке

6 мая покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны, а продажа – 39,85 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,72 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

По мнению банкира Анны Золотько, течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте рынка будет колебаться в пределах диапазона 39,60 – 40,30 гривны за доллар.