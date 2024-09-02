Список бесплатных услуг, которые доступны пенсионерам

Пенсионеры могут получить определенные услуги бесплатно или со значительной скидкой. Для этого им нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.

Какой перечень этих услуг

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Исключением из этого списка является такси.

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Также эти лица могут не платить за проезд в железнодорожном транспорте. Однако эта льгота действует только на пригородное сообщение.

Заметьте! Пенсионеры по возрасту могут не платить земельный налог. Такая льгота действует, если их участок соответствует определенным нормам.

Пенсионеры могут получить юридические услуги бесплатно или со значительной скидкой. Речь идет о:

профессиональной консультации лица;

защите его прав и интересов;

представлении интересов пенсионера.

Кто может не платить за коммуналку

Часть пенсионеров имеет право не платить за коммуналку совсем. Такая опция доступна жителям сельской местности, которые работали в определенной отрасли.

Обратите внимание! Чтобы уменьшить размер коммуналки, любой пенсионер может оформить субсидию.