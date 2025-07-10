До конца года ожидается значительный спад темпов инфляции, член совета НБУ

Ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной уже несколько месяцев. Инфляция также замедлила свой рост.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман. Он добавил, что если в мае годовая инфляция составляла около 16%, то в июне, в годовом измерении (то есть при сравнении цен июня этого года с ценами июня прошлого года), она уже составляет 14,3%.

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Насколько замедлится инфляция

То есть инфляция замедлилась и, по прогнозам Национального банка Украины, в дальнейшем продолжит замедляться. На конец года ее уровень будет однозначным.

Она будет меньше 10%. По апрельскому прогнозу НБУ, инфляция на конец года составит 8,7%. То есть будут сравниваться цены декабря этого года с ценами декабря прошлого года,

– сказал Василий Фурман.

Он пояснил, что важную роль в этом процессе играет стабильность валютного рынка, в частности стабильность курса доллара. Евро росло в последние месяцы, и это повлияло на курс гривны к евро в Украине. Поскольку основной валютой для формирования курса является доллар, то курсы по евро, юаня, иены и других валют определяются по международным рынкам.

"Мы наблюдали рост евро по отношению к доллару. Там евро рос – и в Украине, соответственно, также. Поскольку мы определяем курс евро через кросс-курсы, то он меняется вслед за колебаниями на международных рынках. Сейчас ситуация стабилизировалась. Но насколько – и будет ли евро дальше расти – сказать точно не можем", – отметил Фурман.

Он добавил, что мнения международных экспертов по этому поводу разделились. Одни считают, что евро еще имеет небольшой потенциал к росту. Другие прогнозируют, что в случае стабилизации ситуации евро наоборот начнет ослабляться относительно доллара.

Сейчас на валютном рынке Украины растут остатки средств в гривне – как у населения, так и у бизнеса. Нацбанк проводит политику, направленную на повышение привлекательности гривны для сбережений. Это означает, что, сохраняя деньги в гривне, украинцы не теряют их стоимости.

Он пояснил, что инфляция до конца года будет однозначной. Если сегодня положить деньги на гривневый депозит с доходностью 13% или приобрести военные облигации с доходностью более 15%, то это будет выгоднее, чем инвестирование в другие активы.