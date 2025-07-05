Придется отдать часть денег – у некоторых пенсионеров выплаты уменьшатся в июле

На сумму пенсионной выплаты влияет немало обстоятельств. О некоторых из них украинцы обязаны сообщить ПФУ.

Возврат пенсий ПФУ

В противном же случае деньги придется вернуть, и иногда – именно через суд, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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К фактам, влияющим на размер пенсии, относятся:

трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью;

увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности

увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности трудоустройство пенсионера, который получает пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;

изменение местности проживания;

изменение статуса;

изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.

При отсутствии информации о таких изменениях возможно начисление и выплата лишних средств, которые пенсионеру непременно придется возвращать,

– объяснили в фонде.

Обо всех выше перечисленных изменениях Пенсионный фонд Украины можно проинформировать лично. Однако также можно подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Важно! Если этого не сделать добровольно, то средства будут взыскивать уже через суд, и тогда с пенсии ежемесячно будут высчитывать до 20% выплат вплоть до полного погашения долга.